Центральная библиотека Щелково преобразилась после масштабной реконструкции

Здесь завершился комплексный ремонт, который включал перепланировку помещений, установку современной модульной мебели и полную замену системы освещения, что значительно повысило удобство и функциональность пространства. Об этом сообщил глава округа Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

«Наша библиотека — одна из старейших в Московской области. Она была основана в 1913 году, когда местные купцы и дворяне решили создать народную читальню. Фонд составляли издания из частных коллекций, в том числе книги из собраний фабрикантов Синицыных. Изначально библиотека находилась в двухэтажном деревянном здании в центральной части города, а в 1959 году переехала в свою нынешнюю локацию - на улицу Пушкина, 30», поделился Андрей Булгаков в своем telegram-канале.

Библиотека открыта для посетителей во вторник и пятницу с 11:00 до 19:00, в среду и четверг — с 11:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Понедельник — выходной день.