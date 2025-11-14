Центральная площадь Талдома приобрела новый облик после благоустройства

Город Талдом завершил масштабное преображение своего центра — теперь главная площадь и прилегающие территории стали более современным пространством для отдыха горожан и туристов.

На месте привычного центра вырос комплекс с фонтаном, удобными зонами отдыха и продуманной пешеходной инфраструктурой. Вечерами здесь собираются семьи, молодежь и гости города, чтобы провести время в обновленной атмосфере.

Параллельно с основной площадью преобразилось и пространство площади Искусств. Здесь восстановили пешеходные связи, обновили зеленые зоны и привели в порядок клумбы. Особое внимание уделили парадному входу — новая лестница с качественной плиткой и аккуратная брусчатка создали единую пешеходную зону вокруг исторического особняка.

По словам представителей администрации, эти изменения носят не просто косметический характер. Пространство стало магнитом для тех, кто предпочитает совмещать спокойный отдых с прогулками в исторической части города.