Центральной библиотеке в Воскресенске присвоено имя поэтессы Инны Гофф

Центральной библиотеке в Воскресенске присвоено имя поэтессы и прозаика Инны Анатольевны Гофф.

В честь данного события в библиотеке провели праздничное мероприятие.

Присвоение имени стало поводом для проведения праздничного мероприятия, которое посетили поклонники творчества Инны Гофф, местные жители муниципалитета и культурные деятели. Новый статус библиотека приобрела на основе постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Мероприятие также посетили заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации муниципалитета Елена Баклушина, руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, заслуженный писатель Подмосковья Виктор Лысенков, который также является членом организации Союза писателей РФ.

Приглашенные гости приветствовали присутствующих. Они отметили, что произведения поэтессы и прозаика продолжают жить и вдохновлять молодое поколение читателей, затрагивая их души. Спикеры также обратили внимание на важность данного события для культурной жизни округа.

Мероприятие посетила дочь писательницы Галина Ваншенкина. Она призналась, насколько для нее важна память о ее матери. Гостья поделилась сокровенными воспоминаниями об Инне Гофф и предоставила фото из личного архива, доступ к которым получили все участники вечера.

Присвоение имени библиотеке — мера, направленная на сохранение культурного кода не только округа, но и Подмосковья, а также на привлечение внимания к чтению. Библиотека — это культурный центр муниципалитета, который пользуется высоким спросом среди жителей.