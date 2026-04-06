Центральный Банк снизил коэффициенты ОСАГО в проекте новых правил: что изменилось для водителей

Средняя цена полисов ОСАГО в «красных регионах» России с декабря 2025 года существенно увеличилась. В Республике Ингушетия стоимость полисов выросла почти в 2,8 раза, а в Новосибирской области — более чем в 2,2 раза. Такой рост стал результатом изменений, внесенных Центральным Банком России, включая расширение тарифного коридора на 15% в обе стороны и двукратное увеличение территориального коэффициента для этих регионов, пишут Известия .

Причины повышения тарифов

В ЦБ РФ пояснили, что удорожание полисов связано с высокой убыточностью ОСАГО и недостаточным уровнем собранных премий для покрытия выплат по страховым случаям. При этом рост средней стоимости полисов в регионах за первые три месяца 2026 года оказался ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — 42% в Новосибирской области и 46% в Ингушетии. Средняя цена полиса составила 11 870 рублей в Новосибирской области и 8 800 рублей в Ингушетии.

Корректировка тарифов для отдельных территорий

Центральный Банк подчеркнул, что изменения коэффициентов не повлияли на все новые полисы. Повышение тарифов в первую очередь коснулось водителей с высоким уровнем риска и ненадежных клиентов. На фоне удорожания в регионах усилилась борьба с страховым мошенничеством.

19 марта регулятор опубликовал проект указания, предусматривающий снижение коэффициентов для ряда территорий. Для Новосибирска предлагается уменьшение показателя с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики убыточности ОСАГО в этих регионах.