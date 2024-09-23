Центральный парк в Пушкино попал в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье

Центральный парк культуры и отдыха на улице Некрасова оказался одним из самых востребованных во всей Московской области. Место отвечает разнообразным интересам населения, что подтверждают цифры: с 16 по 22 сентября пространство посетили 44,8 тысячи человек. Такие данные предоставило Министерство благоустройства региона.

Центральный парк в Пушкино неспроста оказался в тройке лидеров области по посещаемости: в этом месте никогда не бывает скучно. Жители, помимо спокойных прогулок и активного отдыха, регулярно посещают различные мероприятия различного уровня. Здесь выступают артисты, проводятся масштабные фестивали, ярмарки, творческие мастер-классы, спортивные и другие яркие события.

Парк известен своей живописной прогулочной зоной, комфортной детской и спортивной площадками. В спортивном ядре также имеется скейтпарк и зона для игры в баскетбол. Жители могут расслабиться за шахматами или настольным теннисом. Вариантов на любой вкус и увлечение, за что парк и любят жители округа и его гости.

Отметим, что за порядком в общественном пространстве постоянно следят камеры, подключенные к системе «Безопасный регион».