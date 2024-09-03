Центральный парк в Пушкино стал одним из самых посещаемых в Подмосковье

Лето уже закончилось, но теплые дни продолжают радовать жителей Московской области. Многие из них в такую хорошую погоду выбираются в парки для приятных прогулок на свежем воздухе.

К слову, один из парков Городского округа Пушкинский вновь вошел в тройку лидеров по посещаемости в регионе. Согласно информации Министерства благоустройства Московской области, Центральный парк культуры и отдыха по адресу ул. Некрасова, 3А, оказался на третьем месте рейтинга.

Также в ведомстве отметили, что он считается одним из самых красивых в округе. Тут есть все необходимое как для занятий спортом, так и для спокойного отдыха: от прогулочной зоны до площадок и скейт-парка. Также любой желающий может сыграть в шахматы или теннис на специально оборудованных для этого столах с амфитеатром и трибунами.

Нарушителей порядка в парке вычисляют и находят с помощью современной системы видеонаблюдения. Она обеспечивает безопастность и комфортное пребывание для всех.

Здесь точно нужно побывать (и не один раз), чтобы вдоволь насладиться красотой приближающейся золотой осенней поры. На прошлой неделе (с 26 августа по 1 сентября) Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино посетили 56 тыс. человек.