Центробанк пообещал установить «разумный» срок для замены Visa и Mastercard

Российским пользователям в разумные сроки заменят все карты международных платежных систем Visa и Mastercard на карточки «Мир». Такое заявление сделали представители Центробанка, и об этом рассказал РБК.

Изданию сообщили, что сразу после ухода платежных систем с рынка РФ их карты не стали менять, чтобы не создавать дискомфорта для россиян. Теперь же надобность во всех этих картах постепенно отпадает, их число заметно сократилось на общем фоне. Люди сами заменяют карточки Visa и Mastercard на более актуальные отечественные.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их», — указали в Банке России.

В Центробанке добавили, что людям не придется самим предпринимать какие-либо действия. Банки их будут своевременно информировать о замене карт, а до того момента вся работа карточек будет осуществляться в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что ЦБ резко повысил официальный курс доллара выше 82 руб. впервые за три месяца. По словам эксперта Зварича, основным фактором давления на национальную валюту стала геополитическая обстановка, особенно после заявления президента США Дональда Трампа о новых ультиматумах в отношении России.