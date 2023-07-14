Центробанк предупредил россиян об ускорении инфляции

Как пишет издание «Утро.ру» , за июнь инфляция в России подобралась к значению 3,25%. Из-за этого подорожают как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Известно, что еще в конце весны 2023 значение годовой инфляции достигло 2,51%. Однако, стабилизировать ситуацию позволило сезонное падение цен на овощи и фрукты, например, на помидоры с огурцами, лук, бананы и капусту. Гречка, яйца, подсолнечное масло, овсянка стали дешевле, как и молоко, фасоль, шоколад, а также растворимый кофе.

Но нашлись и те позиции продуктов, которые, наоборот, подорожали – это морковь, лимоны, свекла и картофель. К тому же, Центробанк решил сделать серьезное заявление для жителей РФ – стоимость услуг все еще остается на достаточно высоком уровне.