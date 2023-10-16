Центробанк рассказал о возможности выпуска банкноты номиналом в 10 000 рублей

Как оказалось, пока что в ЦБ не планировали вносить изменения в монетный и банкнотный ряд, о чем также пишет KP.RU .

Сергей Белов, занимая должность заместителя Председателя Банка России, заявил, что ЦБ на данный момент не собирается выпускать купюру в 10 тысяч рублей. Об этом он рассказал в рамках презентации обновленных купюр в размере 5 000 и 1 000 рублей.

Повлиять на выпуск подобной банкноты, скорее всего, могут изменения в экономике страны, или же появившаяся в том необходимость. А пока что Банк России продолжает и дальше вести анализ существующего банкнотного ряда, опираясь при этом на текущую ситуацию и другие показатели.

Также, по словам зампреда ЦБ, до конца 2025 купюры с таким номиналом ожидать не стоит.