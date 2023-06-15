Центробанк РФ спрогнозировал рост инфляции в ближайшее время из-за ценового давления

В следующие месяцы будет наблюдаться рост годовой инфляции. Такой прогноз дали в Центробанке Российской Федерации. Это вызвано нарастанием ценового давления, о чем пишет RT

Согласно материалам Центробанка, касающегося динамики потребительских цен, из-за постепенного роста ценового давления уровень годовой инфляции не прекратит повышаться. Регулятор спрогнозировал повышение уровня годовой инфляции до среднего значения в 5%. Однако к следующему году показатель будет составлять чуть меньше – 4%.

До этого российский лидер уже сообщал новость о росте инфляции, находясь на встрече с военкорами. Как говорит сам Владимир Путин, на данный момент уровень инфляции не превышает 2,3%. Но, как он согласился с ЦБ, по итогам текущего года инфляция выйдет на 5%.