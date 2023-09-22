Центробанк выпустил монету в честь присоединения новых регионов

Банк России объявил о выпуске в обращение очередной памятной монеты из серии «Исторические события». Она посвящена включению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На лицевой стороне монеты – изображение российского герба. На обратной стороне – стилизованное изображение Конституции, раскрытой на статье 65, в которой перечислены новые регионы, на фоне Георгиевского зала Кремля.

Достоинство монеты определено в три рубля, по этому номиналу она обязательна к приему во все виды платежей без ограничений.

Впрочем, маловероятно, что кто-то будет в реальности ей расплачиваться: серебряная монета весит 31,1 грамм, то есть только металла в ней более чем на 2 тысячи рублей. К тому же, тираж монеты составит всего 3 тысячи штук, что сделает ее нумизматической редкостью.