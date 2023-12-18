Центру Молодежного Инновационного творчества «ПРИЗМА» в Котельниках исполнилось пять лет

Центр Молодежного Инновационного творчества «ПРИЗМА» в Котельниках отпраздновал пять лет со дня открытия. Это учреждение является одним из крупнейших в регионе, в котором дети могут заниматься в творческих или интеллектуальных кружках.

В Молодежном центре ребята обучаются инженерии и робототехнике, 3-Д моделированию и графике. Здесь воспитанники кружков обучаются на передовом высокотехнологичном оборудовании. Школьники городского округа Котельники могут занимаются в Центре бесплатно — готовятся к конкурсам, посещают выставки и мастер-классы.

В этом году Центр победил в конкурсе Министерства инвестиций, промышленности и науке Подмосковья. И это была не единственная награда, которой было удостоено учреждение. Также в текущем году ЦМИТ выиграл муниципальный конкурсный отбор по модернизации.

В честь юбилея учреждения прошло праздничное мероприятие, на котором глава администрации городского округа Котельники Сергей Жигалкин выразил благодарность руководству и сотрудникам Центра за профессионализм и вовлечение подрастающего поколения в инновационное творчество.