«Цены космос, в ротавирусе виноваты сами приезжие»: туристы о сервисе и санитарии на Кубани

На портале 93.RU развернулась активная дискуссия о качестве летнего отдыха в Краснодарском крае. Публикация с отзывами туристов из разных регионов страны собрала более двух сотен комментариев. В основном путешественники жалуются на высокие цены, алчность в сфере обслуживания и неудовлетворительное санитарное состояние пляжей и морской воды. Последнее становится частой причиной вспышек ротавирусной инфекции на курортах.

Мнения разделились: одни категорически не рекомендуют отдых в регионе, советуя выбирать бюджетные зарубежные направления вроде Турции, Грузии, Абхазии или Армении. Другие считают, что проблемы часто связаны с самими туристами, которые пренебрегают элементарными правилами гигиены: не моют фрукты и овощи, пьют некипяченую воду и заглатывают морскую воду во время купания.

«В ротавирусе виноват не только юг, но и сами приезжие. Несут на пляж еду и там трескают, а потом хотят быть здоровыми», — заметил один из участников обсуждения.

Местные жители и постоянные туристы отмечают, что соблюдение простых мер профилактики позволяет избежать инфекций. Среди рекомендаций — пить бутилированную воду, не брать еду на пляж, а также использовать бесплатные туалеты, где есть условия для гигиены.

«Каждый год выезжаем на юга. Все нормально. В рот тянуть все подряд не стоит и руки мыть почаще желательно», — поделился опытом один из комментаторов.

Некоторые туристы отмечают, что предпочитают западное побережье Крыма — Евпаторию, Саки, Заозерное — считая его более чистым по сравнению с черноморским побережьем Краснодарского края и южным берегом Крыма.