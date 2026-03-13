Цены кусаются на автоваз: почему за разбитую «девятку» начали просить полмиллиона рублей

В то время как цены на старые иномарки падают, советская классика неожиданно пошла в рост. Эксперты объяснили, почему ВАЗ-2107 обошел в популярности японские и немецкие модели и сколько теперь стоит «девятка» в хорошем состоянии, пишет РГ.

На вторичном авторынке России сложилась нестандартная ситуация: одни модели стремительно дешевеют, тогда как другие, в частности «Жигули», уверенно прибавляют в цене. По итогам прошлого года неожиданным лидером продаж среди машин с пробегом стал ВАЗ-2107.

Специалисты отмечают, что найти крепкую «семерку», способную исправно выполнять свои функции, сегодня можно в диапазоне от 250 до 300 тысяч рублей. Что касается ВАЗ-2109, то за экземпляр с живым кузовом и полным пакетом документов продавцы просят уже до полумиллиона рублей.

На первый взгляд может показаться, что за эти деньги выгоднее присмотреть старую иномарку. Однако эксперты портала «Автовзгляд» предупреждают: покупка бюджетного «японца» или «немца» до 500 тысяч рублей чревата серьезными тратами. В таком автомобиле, скорее всего, потребуются сварочные работы, покраска и ремонт подвески. Вдобавок стоимость запчастей для зарубежных моделей остается высокой.

В случае с отечественной классикой ситуация выглядит иначе. Как пояснили аналитики, для обслуживания «Жигулей» достаточно иметь при себе от 20 до 40 тысяч рублей. Этой суммы хватит, чтобы приобрести комплектующие едва ли не на полмашины в любом автомагазине поблизости. Именно семейство Lada Samara сейчас считается наиболее рациональным выбором для ежедневных поездок на небольшие расстояния при ограниченном бюджете.

Несмотря на то что автомобили из советского прошлого проигрывают иномаркам в комфорте и управляемости, а также требуют более частого ремонта, их цена уже сравнялась с популярными зарубежными аналогами. Эксперты резюмируют: если искать машину «по верху рынка» в своем регионе, можно отыскать вариант, который не потребует срочных вложений как минимум в течение года.