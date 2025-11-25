Цены на бензин обошли стороной: россияне нашли спасение в новом транспорте

За десять месяцев текущего года в России было зарегистрировано и переоформлено около 14 тысяч подержанных гибридных автомобилей. Данный показатель продемонстрировал рост на 84% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информация была обнародована руководителем исследовательского агентства «Автостат» Сергеем Целиковым, сообщает Carexpo .

Эксперт отметил, что рынок бывших в употреблении гибридных транспортных средств находится на начальной стадии развития. Это объясняет, почему объем данного сегмента более чем в два раза уступает продажам новых гибридных моделей, которые составили 30 тысяч единиц.

При этом наблюдается устойчивая положительная динамика. В октябре количество регистраций достигло 2,5 тысячи единиц, тогда как в начале года ежемесячные показатели не превышали 1 тысячи.