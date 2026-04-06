Цены на голубику могут вырасти до 3 тысяч рублей за кг из-за погоды: что будет с ягодами

Российские фермеры прогнозируют хороший урожай клубники голубики и других ягод в 2026 году при условии отсутствия заморозков цена местной продукции может быть выше импортной. Об этом пишет ТАСС.

Российские производители ягод начинают подготовку к новому сезону и ожидают поставки свежей продукции уже в апреле. В отдельных регионах, например на Сахалине, сбор урожая может начаться только в июле и продлиться до августа. Эксперты считают, что в 2026 году урожай будет выше, чем в 2025 году, при условии отсутствия возвратных заморозков, которые в прошлые годы существенно снижали урожайность.

Генеральный директор Ягодного союза Игорь Бугорский сообщил, что промышленное выращивание охватывает практически все основные виды ягодных культур. Он отметил, что отрасль развивается постепенно без резких скачков, и только в этом году несколько новых хозяйств выйдут на полное плодоношение. Основное внимание уделяется смородине малине и землянике садовой известной потребителю как клубника.

Начало сезона и региональные особенности

Первые поставки отечественной клубники традиционно стартуют в южных регионах России. Уже в ближайшие дни в Краснодарском крае появится урожай тепличной клубники, а в мае ожидается первая голубика и клубника с открытых участков. В середине апреля сбор начнется в Республике Адыгея и на Крымском полуострове. Эти ягоды поступают также в другие регионы России в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

На Сахалине урожай ягод будет собираться значительно позже. Семейная ферма Екатерины Сычевой планирует сбор голубики с 10 августа, а хозяйство семьи Одинцовых «Клубника от Наташи» начнет поставки в июле и рассчитывает собрать около 130 тонн ягод при условии благоприятной погоды.

Урожай жимолости и новые возможности рынка

Томское предприятие «Северный сад», управляет крупнейшим садом интенсивного типа для жимолости, и ожидает почти двукратное увеличение урожая до 150 тонн. Большая часть ягод традиционно идет на переработку, однако в 2026 году часть продукции планируют реализовать в рознице в европейской части России, где сибирская жимолость воспринимается как экзотика.

Цены и качество продукции

В южных регионах точные прогнозы цен на ягоды в пик сезона пока не публикуются. На Кубани ранние сорта клубники могут стоить примерно на 10 процентов выше прошлогодних. По словам местных продавцов первая клубника будет оцениваться в среднем в 700 рублей за килограмм при возможной цене до 1 000 рублей. При этом качество отечественной продукции оценивается выше импортной при условии отсутствия сильных дождей, которые могут снизить сладость ягод.

Производители из других регионов, в том числе фермеры Карелии, отмечают, что предпосылок для снижения цен на продукцию не видят из-за роста себестоимости готовой продукции. По данным проекта «Чек индекс», голубика в 2025 году стоила около 1 800 рублей за килограмм, в 2026 году цена может вырасти до 3 000 рублей из-за погодных условий.