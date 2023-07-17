Цены на ряд авто вырастут в России с 1 августа

Ряд моделей автомобилей подорожает в России с 1 августа из-за повышения ставки утилизационного сбора. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин информационному агентству «Прайм» .

Он объяснил, что утилизационный сбор платится всеми производителями и поставщиками, и возвращается тем, чей автомобиль производится на территории РФ. Ставка сбора возрастет 1 августа.

Для легковых машин она возрастет в 1,7 – 3,7 раза. Для физлиц это означает повышение стоимости авто на несколько тысяч рублей. Юрлица же будут платить на сотни тысяч или миллионы рублей больше. Эксперт предупредил, что в большей мере это затронет машины, привезенные из Китая.

Подорожают также авто с объемом двигателя более 3 литров. При этом, поясняет Шапарин, уже не будет значения, для какой цели автомобиль попал в РФ.

Для иномарок также будет повышен акциз на 5%. Выиграют от таких изменений прежде всего отечественные автопроизводители, заключил эксперт.