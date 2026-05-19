Цены на сельдь в российских магазинах стали больше на 19% процентов: в чем причина

Стоимость популярной рыбы выросла почти на 20% всего за одну неделю, что привело к общему росту потребительского Индекса Мишек. Об этом пишет Газета.ру.

Стремительное недельное подорожание продуктов

В российских торговых сетях в период с 9 по 16 мая произошло резкое удорожание сельди. По данным создателя Индекса Мишек, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова, розничная стоимость соленой сельди «Матиас» за эти семь дней подскочила сразу на 19,4%. Данный скачок оказал прямое влияние на общее значение Индекса Мишек, который за неделю увеличился на 1,8%, хотя еще семью днями ранее фиксировалось его падение на 0,5%. Помимо рыбы, в середине мая заметно выросли ценники на сливочное масло «Домик в деревне» жирностью 72,5%, которое прибавило в цене 5,7%. Стоимость остальных продуктов, входящих в расчетную базу индекса, осталась без изменений.

Годовая динамика роста цен на товары

Несмотря на резкий недельный всплеск, в годовом исчислении значение Индекса Мишек по состоянию на 16 мая продемонстрировало снижение на 1,1%. Тем не менее, целый ряд востребованных продуктов питания за прошедшие 12 месяцев показал существенный рост стоимости. Лидером подорожания стал детский мармелад Fruit-Tella, цена на который увеличилась на 27,4%. Также ощутимо прибавили в цене питьевое молоко «Домик в деревне» жирностью 3,2% (рост на 18,2%) и куриные яйца «Окские» категории С1, подорожавшие на 16,7%. Та же сельдь «Матиас» за год прибавила 8,6%, белый хлеб вырос в цене на 4,8%, тушки цыплят-бройлеров марки «Каждый день» стали дороже на 2,3%, а подсолнечное масло «Олейна» подорожало символически — на 0,1%.

Продукты, продемонстрировавшие снижение стоимости

На фоне общего удорожания некоторых категорий товаров, аналитики зафиксировали и позитивные изменения для кошельков потребителей в годовом выражении. Так, за последние 12 месяцев в российских магазинах существенно подешевел черный листовой чай «Акбар», стоимость которого упала на 25,6%. На 20% снизились розничные цены на морковь, а сливочное масло «Домик в деревне» жирностью 72,5% потеряло 19,2% от прежней стоимости. Кроме того, за год снизились ценники на бананы (минус 13,3%), пакетированный апельсиновый сок J7 (минус 6,7%), шоколадные конфеты «Мишка косолапый» (минус 4,5%) и плавленый сыр «Фетакса», цена на который опустилась на 4,3%.