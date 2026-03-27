Цены на Таиланд не падают: россиянам не стоит ждать дешевых туров

Рынок поездок в Юго-Восточную Азию в этом сезоне показывает противоречивую картину. Если Мальдивы временно стали доступнее, то стоимость отдыха в Таиланде для российских туристов остается на стабильно высоком уровне — в отличие от прошлого года, когда можно было найти более выгодные предложения, передает « Турпром ».

Сейчас цены на туры в Таиланд характеризуются неравномерностью: стоимость может сильно различаться в зависимости от даты вылета. Однако нижняя граница установилась на отметке, которую многие путешественники считают завышенной. Найти путевку дешевле 65 тысяч рублей на человека практически невозможно.

К примеру, по данным сервиса «Травелата», на дату 2 апреля, которая считается относительно доступной, отдых в гостиницах категории 2–3 звезды в Бангкоке обойдется в 60–65 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят перелет и проживание.

В Паттайе ситуация складывается похожим образом. Отели уровня 3 звезды, расположенные в километре-полутора от моря, предлагают туры по цене от 65 до 67 тысяч рублей на человека. Выбор таких вариантов достаточно широк, но с одной оговоркой: количество свободных мест в самых бюджетных отелях нередко ограничено. Варианты размещения на первой береговой линии стартуют от 67 тысяч рублей с туриста.