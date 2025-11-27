«Цены не должны расти». В Госдуме предложили заморозить цены на лекарства

Партия «Справедливая Россия — за правду» выступила с законодательной инициативой, направленной на сохранение доступности важных препаратов.

Соответствующий документ, поступивший в Государственную думу, предлагает законодательно запретить повышение цен на позиции из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). Предполагается, что данная мера будет действовать до начала 2027 года. Текст законопроекта оказался в распоряжении информагентства ТАСС.

Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, эта мера призвана защитить интересы наиболее уязвимых групп граждан, которые регулярно нуждаются в подобных лекарствах. Речь идет о ветеранах, участниках специальной военной операции, пенсионерах, инвалидах и лицах, живущих с хроническими диагнозами.

Политик подчеркнул, что даже малейшее удорожание ключевых препаратов способно серьезно ударить по финансовому положению этих категорий населения. Для предотвращения подобного сценария «справедливоросы» предлагают закрепить на уровне федерального закона «Об обращении лекарственных средств» прямой запрет на увеличение стоимости ЖНВЛП до 1 января 2027 года.

