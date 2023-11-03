«Цены падают на 50-70 процентов»: как сэкономить на покупке теплой одежды

Многим девушкам и парням хочется менять гардероб каждый сезон, представая перед публикой в новых образах и собирая восхищенные взгляды окружающих. Однако далеко не все готовы тратить столько средств на одежду, которая обходится весьма недешево.

Дизайнер и основательница бренда Dressclub Collection Анастасия Миловская рассказала нам, как сэкономить на приобретении теплых вещей. Оказалось, что на сегодняшний день существует масса способов для этого.

«Первое, что нужно знать тем, кто хочет сэкономить: зимнюю одежду рекомендуется покупать не в сезон, а заранее — в мае или июне. В это время цены падают на 50-70 процентов. Внимание следует обращать на старые коллекции, стоимость которых тоже падает, особенно в летнее время. Но к осени эти вещи тоже будут дорожать, так как многие бренды из года в год повторяют коллекции, меняя только цвета», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если речь идет про осень, добавила собеседница, теплые вещи со скидкой можно приобрести во время «Черной пятницы». Многие магазины существенно снижают ценники на один день, а некоторые даже устраивают ночи распродаж. Главное — найти такие места и успеть подобрать необходимую модель.

«Получить наибольшую выгоду удастся, заказывая вещи у байеров. Так или иначе, подобная одежда по большей части привозится из-за границы, но магазины тут же увеличивают стоимость в 3-4 раза. В то же время у байеров наценка тоже есть, но она заметно меньше», — отметила Миловская.

Помимо прочего, подчеркнула дизайнер, надо постоянно мониторить акционные предложения у брендов, маркетплейсов и магазинов. У них бывают и дополнительные праздники, и собственные распродажи, например, по случаю юбилея компании или по другим причинам.

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