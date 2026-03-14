Цены взлетят до небес: латиноамериканцы оставят Россию без популярного товара

Российские флористы заговорили о вероятном дефиците гортензий в ближайшее время. Предпосылкой стали разрушительные наводнения в Колумбии, нанесшие урон цветочным плантациям, сообщает телеграм-канал Shot.

Специалисты указывают, что возобновить посадки быстро не получится, поскольку этот процесс требует значительных временных затрат. Колумбия традиционно занимает лидирующие позиции в мире по экспорту гортензий, славящихся особенно крупными бутонами. Помимо этой страны, поставки осуществляются из Эквадора и Кении. Из-за выбывания ключевого игрока эксперты прогнозируют удорожание продукции, ввозимой из Южной Америки и Африки.

Минувший февраль ознаменовался сильными ливнями в Колумбии. Причиной стал холодный фронт, пришедший с территории Северной Америки. Стихия затронула восемь департаментов, повредив жилые строения и сельскохозяйственные угодья. Президент республики Густаво Петро связал масштабное бедствие с климатическими переменами. Власти выделили на ликвидацию последствий порядка 1,17 трлн колумбийских песо, что эквивалентно сумме свыше 65 миллиардов долларов. Средства направят в Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD).