Церемония поднятия флага на подлодке «Можайск» прошла в Санкт-Петербурге

На дизель-электрической подлодке «Можайск» был поднят военно-морской флаг. Торжественную церемонию провели в Санкт-Петербурге. Она символизировала прием судна в боевой состав ВМФ РФ.

В рамках церемонии подмосковный Можайск представила замглавы муниципальной администрации Мария Азаренкова. Она выразила благодарность всем, кто принимал участие в создании подлодки.

«Все жители нашего округа очень гордятся, что эта подводная лодка была названа в честь нашего героического города», — сказала она.

Гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов отметил, что в ходе испытаний подлодки были подтверждены ее высокие мореходные и боевые качества.Спуск подлодки «Можайск» на воду состоялся в конце апреля текущего года. Судно стало пятым в серии 636.