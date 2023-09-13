Церемония вручения дипломов лауреатам конкурса «Юный архивист» прошла в Московской области

Торжественная церемония вручения дипломов лауреатам конкурса «Юный архивист» прошла в парке «Патриот» в Одинцово, сообщили в Мингосуправления Подмосковья. На церемонии выступила замглавы ведомства Екатерина Пещерская.

«Сейчас в Подмосковье происходит активная оцифровка архивов. Например, в электронный вид перевели все метрические книги региона — это самые старые документы в любом архиве. Поиск информации становится удобным, быстрым и комфортным. Но чтобы в «цифру» попали достоверные сведения, нужно провести немало времени с оригиналами архивных документов», — отметила Пещерская.

По ее словам, именно этим занимаются участники конкурса «Юный архивист». Они находят и изучают источники, а также сохраняют историческую память.

На конкурс, который проводится с 2014 года, в этом году поступила 61 заявка из 31 муниципалитета. Авторами стали школьники и студенты от 10 до 20 лет. Лауреатов наградили дипломами, а их руководителей — Почетными грамотами областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи. В финальной части мероприятия участники возложили цветы к монументу «Матерям победителей».