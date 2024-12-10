Церемонию «Золотой Граммофон» запустят в онлайне
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Церемонию вручения национальной Премии «Золотой Граммофон» можно будет посмотреть в эксклюзивной трансляции на VK Видео. Такую возможность для зрителей создала «Русская медиагруппа», выступающая организатором яркого события.
Каждый год «Золотой Граммофон» собирает множество зрителей, но не все успевают занять места: желающих оказывается больше, чем предполагает место в зале. Трансляция станет решением и позволит ознакомиться с грандиозным шоу каждому желающему.
Саму церемонию проведут на сцене «ВТБ Арены», где выступят российские звезды. Среди них — Сергей Лазарев, Дима Билан, Лариса Долина, Artik&Asti, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, а также специальные гости — Юрий Антонов и Григорий Лепс.
Представителем «Русского Радио» на сцене станет Антон Юрьев, а ведущими торжества Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.
Мероприятие, а также его трансляция, стартуют 12 декабря в 20:00.
Ранее сообщалось, что «Золотой Граммофон» увековечили в отечественном сериале «Дайте шоу» с российскими звездами.