Церемонию «Золотой Граммофон» запустят в онлайне

Церемонию вручения национальной Премии «Золотой Граммофон» можно будет посмотреть в эксклюзивной трансляции на VK Видео. Такую возможность для зрителей создала «Русская медиагруппа», выступающая организатором яркого события.

Каждый год «Золотой Граммофон» собирает множество зрителей, но не все успевают занять места: желающих оказывается больше, чем предполагает место в зале. Трансляция станет решением и позволит ознакомиться с грандиозным шоу каждому желающему.

Саму церемонию проведут на сцене «ВТБ Арены», где выступят российские звезды. Среди них — Сергей⁠ ⁠Лазарев, Дима Билан, Лариса Долина, A⁠rtik&Asti, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, а также специальные гости — Юрий Антонов и Григорий Лепс.

Представителем «Русского Радио» на сцене станет Антон Юрьев, а ведущими торжества Тимур Батрутдинов и Марина Кравец.

Мероприятие, а также его трансляция, стартуют 12 декабря в 20:00.

Ранее сообщалось, что «Золотой Граммофон» увековечили в отечественном сериале «Дайте шоу» с российскими звездами.