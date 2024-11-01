«Золотой Граммофон» увековечили в сериале «Дайте шоу» с российскими звездами

В Москве состоялась премьера сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в главной роли. Проект поможет осветить важность церемонии «Золотой Граммофон» и покажет изнанку жизни российских звезд, получивших высшее признание. Об этом сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

В конце 2023 года звездные обозреватели сообщили, что Милош Бикович якобы вошел в число лауреатов музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Однако оказалось, таким образом подогрели интерес к предстоящему сериалу.

Новый сериал раскроет обратную сторону ярких ток-шоу и судьбы людей, которые связаны с миром шоу-бизнеса и эстрадой. Роли в проекте исполнили Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник.

Также в сериале появятся Отар Кушанашвили и Никита Джигурда. Музыки добавят Николай Басков, Алсу, Дима Билан, Анатолий Цой и другие.

Почетными гостями премьеры отечественного сериала стали ведущие «Русского Радио»: Дмитрий Оленин и Светлана Казаринова. Мероприятие посетило большое количество российских звезд.

Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов посетит с концертами два города ХМАО.