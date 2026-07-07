Церковь сказала, чем заменить купальские костры и гадания: ответ священника оказался строг, но прост

Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков в беседе с «Известиями» напомнил, что Русская православная церковь относится к празднику Ивана Купалы отрицательно, считая его пережитком языческих ритуалов, духовно несовместимых с христианским учением. По его словам, любые попытки заглянуть в будущее через гадания, приметы, сны или магию противоречат библейскому учению о промысле Божием и абсолютно недопустимы для верующих.