Церковь сказала, чем заменить купальские костры и гадания: ответ священника оказался строг, но прост
Иерей Жиляков: РПЦ отрицательно относится к языческим ритуалам Ивана Купалы
Благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков в беседе с «Известиями» напомнил, что Русская православная церковь относится к празднику Ивана Купалы отрицательно, считая его пережитком языческих ритуалов, духовно несовместимых с христианским учением. По его словам, любые попытки заглянуть в будущее через гадания, приметы, сны или магию противоречат библейскому учению о промысле Божием и абсолютно недопустимы для верующих.
Вместо участия в народных обрядах священник рекомендовал православным христианам посетить богослужение в честь Рождества Иоанна Предтечи, которое совершается в ночь на 7 июля либо в сам день праздника.