Церковь выступила против квадроберов и оккультизма: разрабатывается запрет на их пропаганду

Русская православная церковь ведет работу над законодательными инициативами, направленными на запрет пропаганды субкультуры квадроберов и рекламы оккультно-магических услуг. Соответствующее заявление сделал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. Об этом пишет РБК.

На форуме «Всемирный русский народный собор» представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов озвучил приоритетные направления работы в сфере защиты традиционных ценностей. В их число вошли подготовка предложений о запрете рекламы оккультно-магических услуг, а также о блокировке информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека.

Священнослужитель пояснил, что под вторым пунктом понимается в том числе деятельность субкультуры квадроберов. Однако потенциальный предмет регулирования гораздо шире и охватывает все случаи, когда человека убеждают в наличии у него так называемого «звериного ядра» или иной нечеловеческой сущности. По мнению Церкви, распространение подобных идей среди молодежи представляет серьезную угрозу для психического здоровья и формирования личности. Инициатива направлена на создание правовых барьеров для деструктивных течений, активно распространяющихся в интернете.

Ранее священник РПЦ связал убийство матерью ребенка в Балашихе с бесами.