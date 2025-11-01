Церковь выступила против празднования Хеллоуина в учебных заведениях

В российском обществе вновь поднят вопрос о допустимости празднования Хеллоуина в образовательных учреждениях. Как заявил в эфире телеканала «Крым 24» протоиерей Геннадий Шкиль, этот праздник, имеющий языческие корни и прославляющий тему смерти, противоречит светлым основам православной культуры, которая исторически доминирует в стране.

Священнослужитель акцентировал внимание на идеологической несовместимости Хеллоуина с традиционными российскими ценностями, где главным праздником является Светлая Пасха. По его мнению, популяризация подобных традиций не только чуждо культурному коду России, но и может нести реальные риски для участников, потенциально вовлекая их в круг мошенников или лиц, увлеченных оккультными практиками.

По его словам, подобная позиция может найти отклик среди консервативной части общества и привести к конкретным законодательным инициативам. Ограничение празднования в школах стало бы логичным первым шагом для защиты, по мнению сторонников запрета, культурного суверенитета и духовной безопасности подрастающего поколения.

Священнослужитель добавил, что итогом публичной дискуссии может стать официальное ограничение проведения Хэллоуина в учебных заведениях. Это решение будет аргументировано необходимостью сохранения национальных традиций и защиты молодежи от влияния деструктивных, с точки зрения инициаторов, культурных тенденций.

Ранее сообщалось, правда ли, что черных котов приносят в жертву в Хеллоуин.