Церковный хор из Пушкино стал победителем фестиваля духовной песни

Как сообщается в аккаунте храма в социальной сети, заключительный праздничный концерт состоялся в Коломне. Участников и зрителей приветствовали Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры Московской области Василий Кузнецов и глава Коломны Александр Гречищев. Митрополит вручил церковные награды благочинному храмов Городского округа Пушкинский Василию Ковальчуку и регенту хора Ивану Любимову.

В концерте также выступил Государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.