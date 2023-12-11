Церковный хор из Пушкино стал победителем фестиваля духовной песни
Фото: [телеграм-канал Троицкого храма города Пушкино]
Открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета, митрополита Московского в номинации «Вокальные ансамбли» завершился победой хора Троицкого храма «Пою Богу моему» (Городской округ Пушкинский).
Как сообщается в аккаунте храма в социальной сети, заключительный праздничный концерт состоялся в Коломне. Участников и зрителей приветствовали Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры Московской области Василий Кузнецов и глава Коломны Александр Гречищев. Митрополит вручил церковные награды благочинному храмов Городского округа Пушкинский Василию Ковальчуку и регенту хора Ивану Любимову.
В концерте также выступил Государственный академический ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.