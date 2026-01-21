Церковный лайфхак для студентов: кому молиться из святых для успешной сдачи экзамена

Священнослужитель Русской православной церкви Владислав Береговой дал рекомендации студентам в период сдачи экзаменационной сессии. Руководитель отдела по культуре Песоченской епархии поделился личным опытом, отметив, что в годы своего обучения использовал молитву как дополнительное средство, сообщает Life.ru.

Береговой посоветовал учащимся обращаться с молитвой к святому Николаю Чудотворцу. Он уточнил, что можно читать акафист или канон, особенно рекомендовав посещение Николо-Кузнецкого храма в Москве. При этом священник подчеркнул, что молитва не заменяет необходимости изучения предмета и подготовки.

По его словам, это диалог, который может помочь в трудную минуту, например, вспомнить правильный ответ, но не является магическим или гарантирующим успех действием.

