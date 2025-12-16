Диетолог рассказала о пользе и вреде авокадо

Авокадо прочно вошло в моду как суперфуд, и теперь ученые подтверждают его репутацию. Новые исследования указывают на способность этого плода эффективно бороться с «плохим» холестерином, что делает его ценным союзником для здоровья сердца и сосудов. Но так ли однозначна его польза? « Вечерняя Москва » обратилась за комментарием к диетологу Елене Соломатиной, чтобы разобраться в достоинствах и подводных камнях этого популярного продукта.

По ее словам, объяснение пользы авокадо кроется в его уникальном составе. Главное богатство — полезные мононенасыщенные жиры, аналогичные тем, что содержатся в оливковом и подсолнечном масле. Эти жирные кислоты, омега-9 и омега-6, работают на укрепление сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, улучшают состояние кожи и служат профилактикой атеросклероза. Но на этом список преимуществ не заканчивается. Авокадо — настоящий кладезь магния, который не только успокаивает нервы, но и важен для костей, мышц и здоровой работы сосудов. Клетчатка в его составе нормализует пищеварение, калий помогает выводить лишнюю соль и жидкость, а медь стимулирует выработку коллагена для упругости кожи. Особенно диетолог рекомендует этот плод людям старше 50 лет: он помогает заменить вредные жиры на полезные, а провитамин А в его составе поддерживает зрение при резкой смене освещения.

Медик добавила, что при этом бездумное увлечение авокадо может привести к нежелательным последствиям. Высокая калорийность делает его не лучшим выбором для тех, кто строго следит за весом. Его выраженное желчегонное действие представляет риск для людей с проблемами поджелудочной железы и желчевыводящих путей. В период обострения гастрита, язвы или колита авокадо, выступая раздражителем для слизистой, только навредит. Наконец, не стоит забывать, что это сильный аллерген, и при индивидуальной непереносимости его стоит заменить другими источниками полезных жиров.

По его мнению, авокадо — это ценный, но не универсальный продукт. Его сила в комплексном положительном воздействии на липидный профиль, сосуды, кожу и пищеварение. Но эта сила требует разумного подхода и умеренности. Включение авокадо в рацион может стать отличной инвестицией в здоровье, но только при условии, что вы учитываете состояние своего организма и не превращаете полезную добавку в основу меню.

