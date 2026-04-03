Церковный праздник 3 апреля: что нельзя делать и о чем молиться преподобному Серафиму Вырицкому

Православная церковь ежедневно вспоминает подвижников веры. 3 апреля 2026 года верующие обращаются к преподобному Серафиму Вырицкому — святому, который жил в XX веке и прославился даром прозорливости и исцелений.

Этот день также посвящен преподобному Никите Исповеднику, игумену Мидикийскому, мученикам Агапию, Феодулу и Елладию. Однако главным праздником считается память Серафима Вырицкого — старца, который даже в тяжелые годы гонений сохранил веру и помогал тысячам людей.

Чтобы понять, какой сегодня церковный праздник, важно заглянуть в историю. 3 апреля — день, когда Церковь прославляет тех, кто своей жизнью показал пример истинного смирения и любви к Богу.

Кто такой преподобный Серафим Вырицкий

Святой родился в 1866 году в крестьянской семье. В миру его звали Симеон. До принятия монашества он был успешным купцом, но после тяжелой болезни дал обет посвятить жизнь Богу. В 1920 году Симеон принял постриг с именем Серафим — в честь преподобного Серафима Саровского.

Позднее старец переехал в Вырицу под Ленинградом. Там он совершал молитвенный подвиг: тысячу дней и ночей простоял на камне перед иконой, молясь о спасении России. Скончался преподобный 3 апреля 1949 года. В 2000 году его причислили к лику святых.

В чем смысл этого дня

Церковный праздник 3 апреля напоминает верующим о силе терпения и молитвы. Преподобный Серафим Вырицкий учил: даже в самых трудных обстоятельствах нельзя отчаиваться, потому что Господь всегда рядом. Этот день призывает каждого задуматься о своих поступках, покаяться и укрепиться в вере.

Что можно делать 3 апреля

В этот день православным рекомендуется посетить богослужение в храме и помолиться преподобному Серафиму Вырицкому о здравии близких и мире в семье. Хорошо прочитать акафист святому, сделать доброе дело — помочь нуждающемуся или подать милостыню. Также стоит уделить время духовному чтению. Поскольку продолжается Великий пост, на трапезе разрешается горячая пища без масла, а рыба под запретом.

Что нельзя делать 3 апреля

Чтобы не нарушить церковные каноны, запомните, что нельзя делать 3 апреля. Запрещено сквернословить, ссориться и желать зла другим. Нельзя отказывать в помощи просящему, объедаться и нарушать постные ограничения. Под строгим запретом гадания и любые магические ритуалы. Также не следует лениться и пренебрегать молитвой. В этот день запрещено держать зло на ближнего. Церковь учит: обида и осуждение отдаляют человека от Бога.

Что обязательно сделать для благополучия

Для удачи и мира в доме в этот день обязательно зажечь лампаду перед иконой преподобного Серафима Вырицкого, прочитать молитву «Отче наш» и обратиться к святому своими словами. Также стоит попросить прощения у тех, кого невольно обидели, и поделиться едой с голодным — это привлечет благословение в семью. Верующие верят: искренняя молитва старцу помогает исцелить болезни, наладить отношения и обрести душевное спокойствие.

Именины 3 апреля

В этот день поздравления принимают обладатели имен Агапий, Елладий, Никита, Феодул и Серафим — в честь преподобного Серафима Вырицкого. Если вы знаете таких людей, подарите им добрые слова и молитвенную поддержку.

