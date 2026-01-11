Церковный скандал: священник раскрыл, когда крещение становится бесполезным

Представитель Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Ефанов высказал мнение об условиях, при которых таинство крещения младенца может утратить свой смысл. Об этом передает портал « Фома ».

По словам священнослужителя, решающим фактором должна быть не внешняя традиция или дата, а осознанное намерение родителей воспитывать ребенка в православной вере. Он отметил, что если семья сама далека от церковной жизни, то совершенный обряд рискует стать формальностью. Ефанов сравнил такое крещение с «нежизнеспособным», поскольку полученный духовный импульс не подкрепляется последующей практикой: молитвой, посещением богослужений и религиозным образованием.

Священник подчеркнул, что сознательный отказ от крещения в такой ситуации может быть более взвешенным решением, чем совершение обряда без последующего намерения следовать канонам веры. При этом он положительно оценил практику предварительных бесед священников с родителями, которые помогают осознать ответственность и могут стать первым шагом к искреннему воцерковлению семьи.

