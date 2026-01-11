Церковный скандал: священник раскрыл, когда крещение становится бесполезным
Протоиерей Ефанов: крестить ребенка без веры хуже, чем отложить обряд
Фото: [Храм Святителя Николая в селе Мансурово/Медиасток.рф]
Представитель Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Ефанов высказал мнение об условиях, при которых таинство крещения младенца может утратить свой смысл. Об этом передает портал «Фома».
По словам священнослужителя, решающим фактором должна быть не внешняя традиция или дата, а осознанное намерение родителей воспитывать ребенка в православной вере. Он отметил, что если семья сама далека от церковной жизни, то совершенный обряд рискует стать формальностью. Ефанов сравнил такое крещение с «нежизнеспособным», поскольку полученный духовный импульс не подкрепляется последующей практикой: молитвой, посещением богослужений и религиозным образованием.
Священник подчеркнул, что сознательный отказ от крещения в такой ситуации может быть более взвешенным решением, чем совершение обряда без последующего намерения следовать канонам веры. При этом он положительно оценил практику предварительных бесед священников с родителями, которые помогают осознать ответственность и могут стать первым шагом к искреннему воцерковлению семьи.
