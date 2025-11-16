Цифровая безопасность по-тульски: хакеры совершили более 60 млн кибератак

Тульская область создала мощную систему кибербезопасности, которая с начала 2023 года отразила более 62,5 млн атак на информационные ресурсы региона. Об этом со ссылкой на официальные данные пишут «Тульские известия» .

Цифры, озвученные заместителем министра цифрового развития и связи Романом Борисовым на главном IT-форуме страны, впечатляют масштабами цифровой обороны. Регион внедрил многоуровневую систему защиты, включающую сетевые экраны, средства предотвращения несанкционированного доступа, защиту веб-порталов и системы мониторинга утечек данных. Такой комплексный подход позволяет выявлять и блокировать угрозы на разных уровнях — от хакерских атак до попыток кражи конфиденциальной информации.

Но техническая защита — лишь часть стратегии. В регионе активно работает программа повышения цифровой грамотности населения. Школьники участвуют в «Уроках цифры», а для всех категорий граждан проводятся цифровые ликбезы и тематические семинары.

Особое внимание уделяется борьбе с кибермошенничеством — совместно с УМВД России по Тульской области реализуется проект «Не дай себя обмануть». В его рамках создан специальный сборник материалов, который учит распознавать уловки цифровых преступников и защищать свои персональные данные.

Такой двойной подход — сочетание технологических решений и просвещения граждан — демонстрирует, что в современном мире безопасность формируется не только мощными серверами, но и грамотными пользователями.

Ранее сообщалось, что мошенники позвонили пожилому жителю Дагестана 26 тыс. раз за три месяца.