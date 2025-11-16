Без перерыва на сон: мошенники устроили телефонный террор российскому пенсионеру
РИАН: мошенники позвонили пожилому жителю Дагестана 26 тыс. раз за три месяца
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Телефонные мошенники в России перешли к тактике массового устрашения, атакуя жертв десятками тысяч автоматических звонков. Один из таких случаев произошел в Дагестане, где аферисты за три месяца звонили пенсионеру 26 тысяч раз. Такие подсчеты предоставили операторы РИА Новости.
Пенсионер 1960 года рождения за три месяца получил более 26 тысяч мошеннических вызовов. Атаки происходили с пугающей периодичностью — 30 числа каждого месяца с июня по август, создавая для абонента невыносимые условия пользования связью.
Не менее интенсивной стала атака на жителя Пензы 1983 года рождения: 12 июня на его номер поступило 22 850 звонков в течение одного дня — с 9:00 до 23:00, что означает примерно 35 вызовов ежеминутно без перерыва. Московская клиентка 1959 года рождения столкнулась с аналогичной проблемой 31 мая, когда за два часа утра получила 3 539 звонков — почти 30 вызовов в минуту.
По данным оператора связи, с начала 2024 года уже заблокировано почти 3,5 миллиарда мошеннических и спамерских звонков. Статистика выявила тревожную тенденцию: люди старшего поколения становятся главной мишенью преступников. Более 233 миллионов заблокированных вызовов — свыше трети от общего количества — предназначались клиентам старше 65 лет.
Эксперты объясняют эту избирательность тем, что пенсионеры часто менее ориентируются в современных схемах обмана и более доверчиво относятся к звонкам с незнакомых номеров. Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют использовать функцию «черный список» в настройках телефона, активировать услуги антиспама от операторов и никогда не перезванивать на неизвестные номера, которые часто используются для обратных «обогатительных» звонков.
