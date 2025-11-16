Без перерыва на сон: мошенники устроили телефонный террор российскому пенсионеру

Телефонные мошенники в России перешли к тактике массового устрашения, атакуя жертв десятками тысяч автоматических звонков. Один из таких случаев произошел в Дагестане, где аферисты за три месяца звонили пенсионеру 26 тысяч раз. Такие подсчеты предоставили операторы РИА Новости .

Пенсионер 1960 года рождения за три месяца получил более 26 тысяч мошеннических вызовов. Атаки происходили с пугающей периодичностью — 30 числа каждого месяца с июня по август, создавая для абонента невыносимые условия пользования связью.

Не менее интенсивной стала атака на жителя Пензы 1983 года рождения: 12 июня на его номер поступило 22 850 звонков в течение одного дня — с 9:00 до 23:00, что означает примерно 35 вызовов ежеминутно без перерыва. Московская клиентка 1959 года рождения столкнулась с аналогичной проблемой 31 мая, когда за два часа утра получила 3 539 звонков — почти 30 вызовов в минуту.

По данным оператора связи, с начала 2024 года уже заблокировано почти 3,5 миллиарда мошеннических и спамерских звонков. Статистика выявила тревожную тенденцию: люди старшего поколения становятся главной мишенью преступников. Более 233 миллионов заблокированных вызовов — свыше трети от общего количества — предназначались клиентам старше 65 лет.

Эксперты объясняют эту избирательность тем, что пенсионеры часто менее ориентируются в современных схемах обмана и более доверчиво относятся к звонкам с незнакомых номеров. Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют использовать функцию «черный список» в настройках телефона, активировать услуги антиспама от операторов и никогда не перезванивать на неизвестные номера, которые часто используются для обратных «обогатительных» звонков.

Ранее специалисты заявили о росте вовлечения детей в мошенничество на 30%.