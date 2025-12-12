«Цифровая изоляция несовершеннолетних». Испания готовится с 2026 года ограничить доступ в соцсети для лиц младше 16 лет

Власти страны намерены законодательно поднять планку минимального возраста для самостоятельной регистрации в социальных сетях с нынешних 14 до 16 лет.

Ключевым элементом реализации этих планов станет внедрение специального технологического решения — Национальной системы оценки возраста, разработка которой уже завершена. Как заявил министр цифровой трансформации Испании Оскар Лопес, данный алгоритм в настоящее время проходит этап валидации в органах Европейской комиссии. По словам чиновника, инструмент демонстрирует высокую эффективность и является одним из наиболее передовых в данной сфере.

Новый инструмент станет техническим фундаментом для исполнения положений готовящегося законопроекта о защите прав несовершеннолетних в цифровой среде. Его интеграция с популярными платформами должна будет автоматически ограничивать создание аккаунтов пользователями, не достигшими шестнадцатилетнего возраста.

Пилотный запуск комплексной системы, сочетающей законодательное регулирование и технологическую верификацию, предварительно запланирован на 2026 год. Эта мера является частью общей стратегии правительства по усилению контроля за цифровой безопасностью подростков и ограничению их контакта с потенциально вредоносным контентом в интернете.

Ранее сообщалось о том, что французским подростам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями.