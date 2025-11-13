Цифровая Кашира: геймеры построили точную копию подмосковного города в Minecraft

Виртуальные миры становятся новой формой сохранения культурного наследия — яркое доказательство этому представили каширские геймеры. Их проект «Кашира в Майнкрафт 1к1» объединил энтузиастов, которые в цифровом пространстве воссоздают узнаваемые локации городского округа с удивительной точностью. Об этом пишет REGIONS .

Уже сейчас в их виртуальном портфолио можно увидеть сквер Моргунова, здание городской библиотеки, исторические храмы и жилые дома, но настоящим прорывом стала работа над железнодорожным мостом через Оку. Этот сложный объект авторы представили на международный конкурс в рамках глобального проекта по созданию точной копии Земли внутри игры — и после второго этапа голосования каширская работа набрала решающее количество голосов, обойдя многочисленных конкурентов.

За каждым пиксельным зданием стоят часы кропотливого труда: изучение фотографий, анализ архитектурных чертежей и виртуозное владение игровыми инструментами.

