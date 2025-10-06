Корова по кличке Шабера из подмосковного АО «Воскресенское» станет цифровой звездой всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая пройдет с 8 по 11 октября. Об этом сообщает издание REGIONS.

Животное голштинской породы, установившее общероссийский рекорд продуктивности, будет представлено на специальном стенде в «Тимирязев Центре» в формате видеоролика. За 305 дней последней лактации Шабера дала 22,9 тонны молока, что в три раза превышает средний показатель по молочным хозяйствам Московской области.

Предприятие «Воскресенское», несмотря на свой 95-летний возраст, активно внедряет современные технологии, что позволяет удерживать высокие стандарты производства. Средний надой на одну корову в хозяйстве превышает 11 300 килограммов в год, что почти вдвое выше средних значений по региону. Подготовка к выставке потребовала от рекордсменки актерского труда — Шабера провела четыре часа под софитами, позируя для съемочной группы. По словам главного зоотехника Николая Пермякова, корова осознает свою значимость и демонстрирует королевские манеры, хотя и не проявляет признаков зазнайства.

