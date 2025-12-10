«Цифровое совершеннолетие» под вопросом. Макрон пообещал запретить соцсети для подростков до 15-16 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах ввести жесткие возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Согласно его заявлению, доступ к таким платформам должен быть законодательно запрещен для детей и подростков младше 15-16 лет. Макрон намерен реализовать эту инициативу до истечения своих президентских полномочий в 2027 году.

Ранее, в июне, глава государства отмечал, что Франция готова действовать самостоятельно, если подобный запрет не будет установлен на уровне Европейского союза.

«Мы введем во всех социальных сетях проверку возраста, и мы установим этот возраст на уровне 15-16 лет. И мы скажем, что лицам младше этого возраста нельзя будет иметь доступ к соцсетям… Я могу с легкостью взять на себя обязательство, что по нему (соответствующему законопроекту - ред.) проголосуют до окончания этого мандата», — приводит слова французского лидера газета Figaro.

Правительственный законопроект, как уточнил Макрон, планируется представить в начале 2026 года, после чего будет запущена процедура его ускоренного рассмотрения и принятия.

