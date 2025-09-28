Цифровое удостоверение или цифровое рабство? Почему проект Стармера вызвал массовый бунт британцев?

Согласно данным официального портала парламентских петиций, обращение с требованием отказаться от этой меры всего за сутки поддержали более двух миллионов граждан.

Поводом для столь стремительного роста недовольства стало заявление премьер-министра Кира Стармера, сделанное в пятницу. Он подтвердил планы правительства сделать цифровые удостоверения личности обязательными для всего взрослого населения до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Согласно проекту, без данного документа невозможно будет официально трудоустроиться.

Как сообщил 3 сентября представитель администрации Стармера, власти видят в этой системе инструмент для противодействия нелегальной миграции и пресечения практики покупки фальшивых документов. Однако, как следует из публикации газеты Times в четверг, ключевым элементом системы станет единая база данных, с которой будут обязаны синхронизироваться все работодатели при приеме на работу. Именно эта идея вызывает опасения у части общественности, связанные с конфиденциальностью и тотальным контролем.

