Цифровой беспредел: в России хотят запретить «раздевающие» ИИ-сервисы

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил официальное обращение на имя главы Роскомнадзора Юрия Липова с инициативой об ограничении на территории России работы нейросервисов, генерирующие фальшивые обнаженные изображения людей («deepfake-порнография»). С текстом документа ознакомилось издание «Известия».

В своем обращении парламентарий указывает на активное распространение в российском цифровом сегменте деструктивных онлайн-платформ, применяющих технологии искусственного интеллекта для создания поддельных интимных изображений. Как отмечается, подобные сервисы всё чаще становятся инструментом для травли, в частности, среди школьников, где сгенерированные фото используются для унижения и оказания психологического давления на жертв.

«Это не абстрактная киберугроза. Это конкретное и жестокое цифровое насилие, которое разрушает жизни здесь и сейчас. Необходимо установить ответственность для распространителей таких программ и созданного с их помощью противоправного контента», — заявил Чернышов в комментарии «Известиям».

Он акцентировал, что цель инициативы — не отказ от передовых ИИ-технологий в целом, а очистка цифровой среды от противоправных действий и так называемого «цифрового беспредела».

Как стало известно «Известиям», аналогичный запрос в Роскомнадзор готовит и профильный думский комитет по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства. Председатель комитета Нина Останина подтвердила эту информацию, заявив: «Безусловно, мы должны как можно скорее запретить работу этих сервисов в России. Мы готовим такое обращение в Роскомнадзор от нашего комитета».

Ранее эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов заявил о том, что системы ИИ для блокировки контента всегда будут запаздывать.