Цветы в цехах и подарки у станков: активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили сотрудниц Подмосковья

В канун 8 Марта активисты общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» организовали праздничную акцию «Красота и сила Подмосковья», в рамках которой поздравили сотрудниц промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба МГЕР МО.

Молодогвардейцы лично посетили заводские цеха, чтобы вручить женщинам цветы и подарки, выразив признательность за их нелегкий труд.

В Серпухове руководитель областного отделения движения, депутат Диана Алумянц приехала на косметическое производство ООО «Новые технологии». Она поздравила 95 сотрудниц прямо на рабочих местах, вручив каждой цветы и сувениры. Женщины тепло встречали гостей и благодарили за неожиданный праздник в разгар рабочей смены.

«В этот праздник мы стараемся окружить вниманием всех женщин — и молодых девушек, и матерей, жен наших защитников. Но также нам хотелось порадовать тех, кто в свой праздник продолжает работать, не отходит от станков и производственных линий. Мы приехали прямо на рабочие места, чтобы каждая женщина почувствовала, что ее труд ценят, а ее красота и сила — это настоящая опора Подмосковья», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В городском округе Воскресенск поздравления прошли сразу на трех предприятиях: «Технофлекс», «Никольпак» и «Техногласс». Вместе с активистами сотрудниц у станков приветствовали глава округа Алексей Малкин и местные депутаты.

В Истре участники акции посетили завод «Гарант-Бетон». Работницам вручили памятные подарки и поздравили с наступающим праздником весны. Одна из сотрудниц поделилась эмоциями, отметив, что такое внимание от руководства города и общественников придает сил и вдохновения.

«Это очень приятно. Думаю, как и любой девушке. Позитив, радость, да и только. А другим - хочу пожелать не терять рвение к работе, терпения ну и просто счастья», — отметила Дарья Пархутина, менеджер предприятия.

Торжественная церемония завершилась подписанием соглашения о партнерстве.

«Совместная работа направлена на привлечение молодых специалистов. С нашей стороны будут оказаны экскурсии на завод для привлечения молодежи. Чтобы каждый мог посмотреть процесс производства, заинтересоваться и в дальнейшем прийти сюда работать. У нас уже есть положительный опыт: несколько активистов после подобных мероприятий теперь успешно трудятся на данном предприятии», —прокомментировал руководитель МГЕР Истры Алексей Меркулов.

В пресс-службе отметили, что для закрепления начала сотрудничества участники мероприятия отправились на экскурсию по предприятию.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с наступающим 8 Марта и вручил им награды.