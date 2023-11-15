Цифровой Женя поможет жителям Городского округа Пушкинский в решении проблем

Как сообщили в Администрации Городского округа Пушкинский, стало известно, что для эффективной работы с обращениями с 15 ноября начинает работу робот Женя по вопросам ЖКХ.

13 ноября на совещании под председательством Андрея Воробьева по видеоконференцсвязи в Администрации округа обсудили вопросы по отработке обращений жителей.

Этот цифровой помощник разработан на основе искусственного интеллекта. Робот будет интегрирован в систему «Добродел». Новинка станет аналогом робота Светланы, который уже успешно функционирует в сфере здравоохранения.

Робот будет принимать звонки по номеру 122, добавочный 4. С его помощью жители городского округа Пушкинский и других муниципалитетов Подмосковья смогут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил, что робот поможет разрешить аварийные ситуации, проблемы с оплатой платежных документов.

«Электронный помощник примет звонок и зафиксирует проблему для последующего решения силами управляющих компаний или заинтересованных ведомств», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Отметим, что в этом году жителям городского округа Пушкинский стали доступны дополнительные цифровые услуги. Так, например, семьи с детьми-инвалидами могут подать онлайн заявление на новую выплату в размере 18 000 рублей. Оформить такое пособие могут и многодетные семьи с низкими доходами, где есть школьники — достаточно заполнить заявление и прикрепить документы. В общей сложности, на РПГУ в электронном виде доступны уже более 300 госуслуг.

Что касается коммунальных вопросов, службы городского округа Пушкинский тщательно отслеживают все возникающие проблемы. Полностью готовы коммунальщики муниципалитета к зиме — закуплена новая техника, подобраны кадры.