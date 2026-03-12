Цифры бешеного роста: петербуржцы бросились скупать две новые китайские марки

В Северной столице открылся новый дилерский центр китайских брендов, что совпало с резким скачком спроса на их автомобили. Voyah за два месяца поднялся в лидеры премиального сегмента, показав трехкратный рост реализации, пишет 110km.

В Санкт-Петербурге группа компаний «Аларм-Моторс» открыла новый автосалон, став официальным дилером марок Evolute и Voyah. Просторный комплекс на Выборгском шоссе занимает 1200 квадратных метров и включает современный выставочный зал, где представлены последние новинки производителей. Это партнерство стало для Evolute третьим в городе, а для Voyah — седьмым, что подтверждает активное расширение дилерской сети.

Открытие салона совпало с впечатляющей динамикой продаж этих брендов в начале 2026 года. Согласно данным AutoRun SPb, за январь и февраль в Петербурге зарегистрировали 183 автомобиля Voyah. Показатель оказался почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 186 процентов. Продажи Evolute также взлетели на 187 процентов, достигнув 89 экземпляров. Благодаря такому рывку Voyah не только возглавил рейтинг премиальных марок, но и вошел в десятку самых регистрируемых брендов города, заняв девятую строчку.

В компании «Аларм-Моторс» поставили перед собой амбициозную задачу занять до пятой части рынка по каждой из марок уже в текущем году. Достичь этого планируется за счет персонального подхода к каждому клиенту, расширения спектра сервисных услуг и активного продвижения модельного ряда.

Эксперты связывают всплеск интереса к Evolute и Voyah с изменением потребительских предпочтений в сторону экологичного и высокотехнологичного транспорта. Открытие нового дилерского центра не только увеличивает доступность автомобилей, но и повышает качество обслуживания, стимулируя конкуренцию. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих темпов роста бренды смогут закрепиться в лидерах своих сегментов, а покупателей ожидает расширение ассортимента и улучшение сервиса.