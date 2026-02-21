Цифры пугают: заболеваемость пневмонией в России превзошла норму вдвое

Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в России значительно превысил среднемноголетние показатели. Эксперты связывают это с пневмококком и призывают к вакцинации, однако охват прививками среди взрослых остается крайне низким. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе конгресса.

В России фиксируется тревожный рост числа случаев пневмонии, заявляют участники XV Международного интернет-конгресса по внутренним болезням. Согласно статистике Росстата, в 2024 году заболеваемость внебольничной пневмонией подскочила до 866,62 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель в 1,7 раза выше данных 2023 года и более чем вдвое превышает средний многолетний уровень, который составляет 416,7 случая.

Академик РАН Оксана Драпкина пояснила, что ключевым возбудителем заболевания является пневмококк. Эта бактерия также провоцирует развитие опасных состояний, включая сепсис, менингит и средний отит. Инфекции дыхательных путей, напомнила она, входят в десятку основных причин смертности во всем мире.

Главным инструментом профилактики специалисты называют вакцинацию. Прививка рекомендуется детям с двухмесячного возраста, пожилым людям старше 60 лет, а также пациентам с хроническими недугами. Как отметил пульмонолог Вячеслав Антонов, наблюдения в течение десяти лет продемонстрировали, что иммунизация повышает выживаемость больных с хронической обструктивной болезнью легких на 20%, а риск смерти среди них снижается на 52%. Частота госпитализаций у привитых уменьшается в 3,6 раза.

Эффективность вакцины подтверждается и при других патологиях. Например, у людей с сахарным диабетом она почти на 90% сокращает вероятность развития пневмонии. Академик Сергей Авдеев добавил, что профилактика пневмококковой инфекции снижает общую смертность на 24%, а риск летального исхода от инфаркта миокарда — на 27%, от инсульта — на 13%.

Несмотря на то что вакцинация против пневмококка включена уже в 20 клинических рекомендаций Минздрава, охват прививками среди взрослого населения катастрофически мал и составляет лишь 9%, по данным Росстата. Эксперты убеждены, что исправить ситуацию способны просветительские кампании. Опыт Севастополя и Благовещенска это подтверждает: там после разъяснительной работы доля решивших привиться достигла 19% и 38% соответственно. В Севастополе в текущем сезоне вакцинацию прошли более половины жителей старше 60 лет.