ЦИК России обработал более 243 тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в дистанционном голосовании

ЦИК России обработал уже более 243 тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом говорится в сообщении Избиркома региона.

Так, по состоянию на 10 часов утра 10 августа было обработано 243 391 заявление от избирателей из Московской области.

В комиссии отметили, что указанный показатель составляет 4,03% от общего числа избирателей в Подмосковье.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.