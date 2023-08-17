ЦИК России обработала свыше трехсот тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в дистанционном голосовании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала более 313,5 тысячи заявлений от избирателей Московской области, которые они подали для участия в электронном голосовании на предстоящих выборах губернатора. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.