ЦИК России обработала свыше трехсот тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в дистанционном голосовании
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала более 313,5 тысячи заявлений от избирателей Московской области, которые они подали для участия в электронном голосовании на предстоящих выборах губернатора. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.
По данным Мособлизбиркома, этот результат составляет 5,2% от всей численности избирателей региона.
Отметим, что в период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.