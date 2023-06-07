ЦИК: сентябрьское электронное голосование пройдет в 24 регионах

Центризбирком РФ утвердила, что ДЭГ пройдет в начале сентября на федеральной платформе в десяти регионах России. Эту новость сообщает сайт aif.ru

Данное решение приняли в рамках заседания Центрального избирательного комитета РФ в среду. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, чуть больше 20 млн избирателей поучаствуют в дистанционном электронном голосовании.

Насчитывается более трехсот избирательных компаний, из которых две находятся на федеральном уровне. ДЭГ будет проходить на выборах глав сразу нескольких областей.

Туда вошел Алтайский край, затронуты Воронежская, Нижегородская, Московская, Псковская и Новосибирская область. К тому же ДЭГ пройдет на выборах в региональные парламенты Пермского края и Ненецкого автономного округа. Сюда же относятся Владимирская, Архангельская и Ярославская области.