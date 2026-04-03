Циклон из Японского моря испортит погоду на Сахалине: когда ждать похолодания

Всю прошедшую неделю на юге Сахалина царила солнечная погода, если не считать понедельника. В центральных и северных районах при смещении неглубоких циклонов временами шел снег.

Дневные температуры колебались от 4 до 9 градусов тепла, а во вторник в Южно-Сахалинске столбик термометра поднялся до 10-градусной отметки. Под яркими лучами солнца снег активно тает, а на реках разрушается ледовый покров. О том, чего ждать жителям и гостям Сахалина и Курил в ближайшие семь дней — с 4 по 10 апреля, — рассказали в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Выходные: временные осадки и порывистый ветер

В предстоящие выходные дни погоду на Сахалине будут определять атмосферные фронты. Ожидаются временами осадки, в центральных районах — сильные. Температура воздуха ночью опустится до -3…-8°, на севере — до -7…-12°, на юге будет около -2…+3°. Днем воздух прогреется от 0 до +5° на севере острова, а на юге — до +8°.

В Южно-Сахалинске в субботу, 4 апреля, ночью осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь и порывистый ветер. Температура ночью около 0°, днем +7…+9°. В воскресенье, 5 апреля, временами будет идти дождь. Ночью +1…+3°, днем станет немного прохладнее — +4…+6°.

Начало недели: передышка перед циклоном

В начале рабочей недели над регионом будет преобладать поле повышенного давления. Ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Температурный фон останется прежним.

Однако к середине недели велика вероятность выхода циклона с Японского моря. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, а на побережьях усилится ветер. Похолодает. К концу недели осадков станет меньше, ветер ослабнет.

Прогноз для Курильских островов

На Курилах в субботу на юге гряды осадков не ожидается, на севере ночью возможны осадки, днем — небольшие, с порывистым ветром. Температура ночью -3…+2°, днем +1…+6°, на юге +5…+10°.

В воскресенье ожидаются дожди, ночью на севере гряды обойдется без осадков. Температура ночью -2…+2°, днем +1…+6°.

В понедельник и вторник на юге островов преимущественно без осадков, температура существенно не изменится. Со среды погода испортится: ожидается дождь и сильный ветер.

На севере Курил большую часть недели сохранится неустойчивая погода. Здесь ожидаются небольшие и умеренные осадки, порывистый ветер, температура -2…+3°. Лишь к концу недели ветер стихнет и осадки прекратятся.

